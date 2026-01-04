1 Luke Littler feiert den WM-Titel. Foto: Dave Shopland/AP/dpa

Mit 18 Jahren ist Luke Littler zum zweiten Mal Darts-Weltmeister. So reagiert die Presse auf das Ausnahmetalent.











London - Luke Littler ist zum zweiten Mal zum Titel bei der Darts-WM gestürmt. So reagieren die britische und die internationale Presse auf das deutliche 7:1 im Finale gegen den Niederländer Gian van Veen.

ENGLAND

"The Sun": "Unaufhaltsam, unbesiegbar, unvermeidlich – Luke Littler wird zur Legende, indem er sich seinen Traum von der Titelverteidigung im Ally Pally auf spektakuläre Weise erfüllt. 'The Nuke' krönte eine der großartigsten Saisons der Darts-Geschichte, indem er die Sid-Waddell-Trophäe verteidigt und ein Rekordpreisgeld über eine Million Pfund einstreicht."

Press Association: "Luke Littlers größtes Hindernis auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel in Folge war die Rückkehr der Ally-Pally-Wespe."

"The Telegraph": "Die Ally-Pally-Wespe kehrt zurück, um Luke Littler im Finale zu attackieren."

BBC: "Littlers Meisterleistung sichert ihm den zweiten WM-Titel in Folge."

"Daily Star": "Luke Littler gewinnt die Darts-WM zum zweiten Mal in Folge und deklassiert Gian van Veen."

Sky Sports: "Abriss! Littler dominiert van Veen und die Wespe, um seinen Titel zu verteidigen."

"The Independent": "Luke Littler untermauert seinen Platz unter den größten Darts-Spielern der Welt mit seinem zweiten WM-Titel in Folge. Der 18-Jährige reiht sich damit in die Riege von Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson ein, die ebenfalls zwei Titel in Folge gewinnen konnten - und ist der neue König des Alexandra Palace."

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Gian van Veens WM-Traum endet: Der überragende Luke Littler bezwingt den Niederländer und verteidigt seinen Weltmeistertitel. Van Veen verpasst die Überraschung."

"AD": "Gian van Veen verpasste es, der dritte niederländische Weltmeister aller Zeiten zu werden. Der amtierende Weltmeister Luke Littler, erst 18 Jahre alt, demonstrierte am Samstagabend eindrucksvoll, dass er in der Darts-Welt eine Klasse für sich ist."

USA

"The Athletic": "Das Teenager-Phänomen Luke Littler hat erneut Geschichte geschrieben und zum zweiten Mal in Folge die PDC-Darts-WM gewonnen."

ÖSTERREICH

"Krone": "Überragender Littler stürmt zur Titelverteidigung."