Darts-WM in London: Der Aichwalder Kai Gotthardt geht ohne Stress in die nächste Runde

Ringen im Kreis Esslingen Ringer des TSV Köngen feiern eine gelungene Rückkehr

Die Ringer des TSV Köngen feiern eine gelungene Rückkehr in den Wettkampfbetrieb des Mannschaftsringsports. In der Bezirksliga, der untersten Spielklasse, sind die Köngener Ringer in sechs von acht ausgetragenen Kämpfen siegreich.