WM-Finale in London

1 Michael Smith gelang ein Neun-Darter im Finale. Foto: dpa/Zac Goodwin

Ausgerechnet im WM-Finale ist Darts-Profi Michael Smith das perfekte Spiel gelungen. Die Fans in London flippten aus, da auch sein Gegner Michael van Gerwen im gleichen Leg fast ein Neun-Darter gelungen wäre.















Der Engländer Michael Smith hat im Finale der Darts-WM in London für einen großen Höhepunkt gesorgt und einen seltenen Neun-Darter vollbracht. Am Dienstagabend schaffte der „Bully Boy“ im zweiten Satz das Kunststück, die 501 Punkte mit neun Würfen auszumachen. Es war der erste Neun-Darter bei dieser Weltmeisterschaft und der erste Neun-Darter in einem WM-Finale seit Adrian Lewis vor zwölf Jahren. Besonders kurios: Gegner Michael van Gerwen hatte im gleichen Leg selbst acht perfekte Darts geworfen und den Pfeil auf die Doppel-12 nur ganz knapp verpasst.

Zuvor hatte es bei den Titelkämpfen im Alexandra Palace immer wieder sechs, sieben oder acht perfekte Darts gegeben - der Neuner blieb aber in den ersten 94 Partien des mit 2,5 Millionen Pfund (rund 2,84 Millionen Euro) dotierten Events aus und kam erst im großen Endspiel zwischen den Giganten Smith und van Gerwen. Bei den Weltmeisterschaften 2017, 2018, 2019 und 2020 hatte es beispielsweise gar keinen Neun-Darter gegeben.