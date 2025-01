Darts – Aichwalder schafft Qualifikation: Kai Gotthardt holt sich PDC-Tourkarte

1 Hatte auch in Kalkar allen Grund zur Freude: Kai Gotthardt Foto: /Ines Rudel

Normalerweise kommt im Sport zuerst die Pflicht und danach die Kür: Beim Aichwalder Darts-Profi Kai Gotthardt ist das in diesem Winter genau umgekehrt gewesen. Nachdem er sich bei Hylo Super League der PDC Europe einen Startplatz für die Darts-WM in London gesichert hatte, nutzte er die große Bühne bei den Titelkämpfen im Ally Pally zwar, um sich unter die Top 100 der Weltrangliste zu werfen.

Der 29-Jährige betonte aber auch stets, dass für ihn die sogenannte Qualifying School, bei der es um die „Zwei-Jahres-Dauerkarten“ für die PDC-Pro-Tour geht, oberste Priorität habe. Seine „Pflicht“ hat Gotthardt nun ebenfalls erfüllt. Bei dem großen Ausscheidungsturnier im niederrheinischen Kalkar, an dem fast 450 Dartsprofis aus dem europäischen Raum und dem außereuropäischen Raum teilnahmen, ergatterte „The Tunnel“, wie er in der Szene genannt wird, eine der lediglich 16 zu vergebenden Tour-Cards.

Gute Form und erneut starke Nerven

Nachdem er bereits in der Vorrunde stark aufgespielt hatte und sich schon am zweiten von drei Tagen mit einem sehr guten Durchschnitt von mehr als 96 Punkten für die Finalrunde qualifizierte, fand Gotthardt nur in der ersten der vier entscheidenden Sessions nicht zu seiner derzeit gewohnten Form. Allzu lange zittern musste der Darts-Profi, der im Aichwalder Ortsteil Aichelberg zuhause ist, in Kalkar allerdings nicht.

In der zweiten Final-Stage ließ Gotthardt nichts anbrennen – und bewies dabei einmal mehr große Nervenstärke. Gleich dreimal nutzte er im Format „Best of Eleven“ das entscheidende Leg, um seinen jeweiligen Gegner doch noch in die Schranken zu weisen.

Auch im Endspiel um den Tagessieg, der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Pro-Tour war, schlug „The Tunnel“ den Saarländer Steven Noster in einem hochklassigen Duell und bei einem Punkteschnitt von 95 Punkten mit 6:5.