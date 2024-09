Daniel Mangel ist Pfarrer an der Klinik in Ruit: Schwerstkranke mit Zuversicht begleiten

Daniel Mangel ist Pfarrer an der Klinik in Ruit

1 Pfarrer Daniel Mangel strahlt ein positives Lebensgefühl aus. Foto: Ines Rudel

Um schwerstkranke Menschen kümmert sich Daniel Mangel, der neue Seelsorger im Krankenhaus Ruit. Im Team mit Ärzten und Pflegepersonal möchte er Kranke begleiten.











Mit dem Tod ist Daniel Mangel in seiner Arbeit oft konfrontiert. Menschen, die sich auf der Palliativstation des Krankenhauses in Ruit auf das Sterben vorbereiten, betreut der Seelsorger. Ihm gehe es darum, Hoffnung zu geben „und Brücken zu bauen“, sagt der 37-jährige Theologe. Er wird am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr in der Auferstehungskirche in Ruit in sein neues Amt eingesetzt.