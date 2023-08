1 Eine Fahrt mit dem Zug gehört zum Besuch bei den Dampfbahnern dazu. Foto: Rainer Hauenschild

Die Dampfbahner Plochingen veranstalten am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, ihr traditionelles internationales Dampfspektakel im Plochinger Landschaftspark Bruckenwasen. Es werden bis zu 30 Gastlokfahrer aus dem In- und Ausland mit kleinen und großen Lokomotiven erwartet. Auf der rund 1200 Meter langen Vereinsanlage auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Plochingen können die Besucher auf den Publikumszügen mitfahren. Am Samstag ist dies von 11 bis 23 Uhr möglich, wobei die Strecke in der Dunkelheit mit Fackeln gesäumt wird. Am Sonntag fahren die Züge von 11 bis 18 Uhr.

Einmal im Jahr – und das schon zum 22. Mal – treffen sich Dampfbegeisterte mit ihren Modellen in Plochingen. Bisher gab es zahlreiche Anmeldungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Es werden auch wieder zwei oder drei Dampftraktoren zu Besuch kommen“, sagt Jan Hackenberg, der Vorsitzende der Dampfbahner Plochingen. Die Modelle wiegen zwischen 20 Kilogramm und fast einer Tonne, und die Besucher können sie in Funktion sehen.

Im Frühjahr 1998 wurde die heutige Parkbahn in den Neckarauen mit Vereinsheim und Nebenanlagen nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Während der Landesgartenschau fuhr die Bahn täglich – insgesamt gondelten in der Zeit mehr als 100 000 Fahrgäste über das Gelände. Seit dem Jahr 1999 gibt es jeweils von Ostermontag bis Anfang Oktober Publikumsverkehr an Sonn- und Feiertagen. Die Termine werden auf der Vereinshomepage veröffentlicht.

Die Dampfbahner Plochingen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Dampflokomotiven in naturgetreuen, funktionsfähigen Modellen zu bauen, zu erhalten und regelmäßig im öffentlichen Fahrbetrieb einzusetzen.

Die Gleisbögen sind auf 15 und 20 Meter beschränkt, Rangier- und Weichenradien betragen zwölf Meter. Die maximale Steigung liebt bei 1,5 Prozent. Das Gleisbett besteht aus festgerütteltem Schotterunterbau mit Feinschotterbedeckung. Zur Aufnahme der Gleisausdehnung sind Dehnfugenstücke eingesetzt. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Renovierungsarbeiten an der Gleisanlage begonnen. Die Anlage selbst wird regelmäßig durch den TÜV überprüft. Die Parkbahn besteht aus zwei Spurweiten – fünf und 7,25 Zoll. Die Fahrstrecke beträgt 1280 Meter, die gesamte Gleislänge 1580 Meter. Es gibt 22 Weichen auf der Strecke, 21 Meter Tunnel, eine Vereinswerkstatt mit Vereinsheim und Kioskbetrieb, vier Bahnhofsgleise, eine Drehscheibe, einen Ladelift, eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Druckluftzentrale.

Auch um das Bahngelände herum ist einiges geboten

Der Bestand der an Fahrtagen genutzten Lokomotiven und des Wagenparks umfasst eine Dampflokomotive „Plochingen“, Bauart „Heilbronn“ sowie eine österreichische U2. Eine „Heeresfeldbahnlok HF 130C“ nach eigenen Plänen ist im Aufbau. Alle Modelle sind in der Spurweite 7,25. Der Wagenpark besteht aus 24 abgebremsten Personenwagen, drei Bedien- und einem Rollstuhlwagen.

Und auch um das Dampfbahngelände herum gibt es allerlei Angebote im Bruckenwasen, beispielsweise einen Spielplatz und die Gastronomien Fischerhütte sowie Steiner am Fluss. In einem Schau- und Lehrgarten hat der Obst- und Gartenbauverein von Obstbäumen über Heil- und Gewürzkräuter bis zum Zier- und Blumengarten alles fachlich aufbereitet. An den Sommerwochenenden bewirtet der Verein auf der großen Terrasse des Vereinsheims mit Most und Schmalzbrot. Auch beim Schäferhundeverein bekommt man ein kühles Bier.

Alle Informationen unter www.dampfbahner.org