1 Premierenfahrt: Lokführer Matthias Krause auf einer neu in Betrieb genommenen Diesellok, die er selbst zusammengebaut hat. Foto:

Die Dampfbahner Plochingen locken mit ihrem traditionellen Dampfspektakel Modellbahnfreunde und Menschen, die es werden wollen, in den Landschaftspark Bruckenwasen. So entspannt und fröhlich wie dort geht es im Schienenverkehr selten zu.















Link kopiert

Am Sonntagvormittag strahlt die Sonne pünktlich zum Auftakt des zweiten Dampfspektakeltags auf dem Gelände des Plochinger Landschaftsparks Bruckenwasen. Gut 40 Lokomotiven in unterschiedlichen Größen können bestaunt werden. Zum Startschuss um elf Uhr tummeln sich bereits Jung und Alt auf dem Gelände des Dampfbahner-Vereins. Immer mehr Fahrgäste warten am kleinen „Bahnhof Bruckenbach“, um eine Runde über das ehemalige Landesgartenschaugelände zu drehen. Noch einmal kräftig getutet, dann kann es auch schon losgehen: Während der rund zehnminütigen Fahrt geht es durchs Grün der schattenspendenden Bäume neben der Dampfbahneranlage, weiter durch den Tunnel und wieder raus über die grünen Wiesen mit guter Sicht auf die Plochinger Stadtkirche St. Blasius auf ihrem Hügel über dem Neckar. Während der idyllischen Fahrt blickt man in viele strahlende Gesichter – ganz egal, welchen Alters.