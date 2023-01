7 ‚S Dalba-Brünnele läuft heute nur noch in dem Modell, das Walter Erz nachgebaut hat. Der 85-Jährige hat noch mehr Zeugen der Vergangenheit im Kleinformat konstruiert. Historische Ansicht: Die Dalba-Siedlung mit ihren Mehrfamilienhäusern war halb autark. Foto: Karin Ait Atmane

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstand in Reichenbach ein Zweigwerk der Spinnerei Otto. Von der einstigen Dalba-Siedlung zwischen der Landesstraße und der Fils ist nur ein Fachwerkgebäude übrig geblieben. Der 85-jährige Walter Erz erzählt von dem Leben damals.















Link kopiert

Wenn Walter Erz von Reichenbach nach Hochdorf fährt, werden in ihm Erinnerungen wach: an Kinderspiele und an Schlittschuhfahren im Winter, an Hühner und Ziegen, an Vorgärten mit Blumen und Gemüse. Doch diese Kulisse ist verschwunden, nur ein einziges Gebäude der ehemaligen Dalba-Siedlung steht noch. Das flache Fachwerkhaus mit dem Türmchen, auf dem Gelände der Firma Nagel direkt an der Landesstraße, beherbergte einst die Kantine der Weberei Otto.