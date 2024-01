Daimler Truck: Nachfolgerin des tragisch verstorbenen Finanzchefs gefunden

1 Eva Scherer wird die neue Finanzvorständin beim Dax-Konzern Daimler Truck. Foto: Daimler Truck AG

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde Jochen Goetz, der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, aus dem Leben gerissen. Jetzt hat der Dax-Konzern seine Nachfolgerin bekannt gegeben.











Link kopiert

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen erhält von April an eine neue Finanzvorständin. Wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte, wird Eva Scherer die Nachfolge von Jochen Goetz antreten. Sie wird vom Aufsichtsrat für drei Jahre bis zum 31. März 2027 bestellt.

Aufsichtsrat spricht von einem intensiven Auswahlprozess

Jochen Goetz war im August 2023 im Alter von 52 Jahren bei einem Unglück gestorben. Wie der Aufsichtsratschef Joe Kaeser damals publik machte, war ein Wespenstich und ein damit verbundener allergischer Schock die Todesursache. Seither hatte Vorstandschef Martin Daum den Posten des Chief Financial Officers (CFO) kommissarisch in Personalunion ausgefüllt.

„Die Position des Finanzvorstands ist auf tragische Weise vakant geworden. Der Aufsichtsrat hat nach einem intensiven Auswahlprozess nunmehr die Funktion neu besetzt“, teilte Kaeser jetzt mit. Dabei sei „neben den fachlichen Kompetenzen besonderer Wert auf Weltoffenheit, Diversität, Potenzial und Veränderungswillen gelegt worden. Scherer bringe diese Eigenschaften „in überzeugender Weise mit“, so Kaeser weiter.

Die 40 Jahre alte Betriebswirtin Eva Scherer kommt von der Siemens AG, wo sie 2003 als Trainee ihre Laufbahn gestartet hat und zuletzt weltweit für den Bereich Investor Relations verantwortlich war. Joe Kaeser war bis 2021 acht Jahre lang Vorstandschef von Siemens. Der Daimler-Truck-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht lobte Scherer als „Teamplayerin“. „Diese Haltung brauchen wir bei Daimler Truck“, so Brecht.