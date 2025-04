Daimler in Leinfelden-Echterdingen: Daimler Truck möchte Standort ausbauen

1 Daimler Truck möchte ein bestehende Gebäude für seine Zwecke umbauen. Foto: Philipp Braitinger/Philipp Braitinger

Der Lastwagen- und Bushersteller plant seine Zentrale zu vergrößern. In Unteraichen sollen weitere 650 bis 800 Arbeitsplätze angesiedelt werden.











Link kopiert

Nachdem sich die Pläne für ein neues, großes Firmengebäude im nördlichen Teil der Rötlesäcker nicht rasch verwirklichen ließen, möchte das Unternehmen seinen Hauptsitz, den „Daimler Truck Campus“, dennoch vergrößern. Wie bereits berichtet hat das Unternehmen ein bestehendes Gebäude am Fasanenweg gekauft. Der Komplex ist allerdings in die Jahre gekommen. Für die Modernisierungs- und Umbauarbeiten ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. Während seiner jüngsten Sitzung stimmte der Technische Ausschuss am vergangenen Dienstagabend dem Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan vorberatend für den Gemeinderat einstimmig zu.

Das Gewerbegebiet im Norden von Leinfelden ist verkehrlich zwar gut angebunden, hat aber in den vergangenen Jahren trotzdem immer wieder mit Leerständen zu kämpfen gehabt. Eine Folge ist ein Sanierungsstau, von welchem auch das Gebäude am Fasanenweg 11 betroffen ist. Das Haus wurde im Jahr 1992 gebaut. Die Grundstücksfläche umfasst mehr als 5000 Quadratmeter. Das Gebäude soll nun modernisiert, energetisch saniert und aufgestockt werden. Das fünfte Stockwerk soll zurückgebaut werden. Anschließend sollen ein neues fünftes und sechstes Stockwerk auf das bestehende Gebäude gesetzt werden. Zwischen 650 und 800 Open-Space-Arbeitsplätze sollen nach dem Umbau in dem Komplex entstehen.

Die Stadt begrüßt die Pläne

Daimler Truck plant, verschiedene Abteilungen in der Region am Standort in Leinfelden-Echterdingen zu konzentrieren. Am Standort Leinfelden-Echterdingen arbeiten derzeit bereits rund 3400 Beschäftigte, unter anderem im Personal-, Finanz- und Vertriebswesen sowie in der Rechtsabteilung und im IT-Bereich. In den zugehörigen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im Neckartal arbeiten weitere rund 2300 Beschäftigte.

„Wir begrüßen das natürlich“, sagte der Abteilungsleiter für die Stadt- und Bauleitplanung, Benjamin Irschik, im Technischen Ausschuss. Das Unternehmen stehe unter hohem Zeitdruck. Wie berichtet haben sich die Pläne für ein neues Firmengebäude auf den Ackerflächen im nördlichen Teil des Gebiets Rötlesäcker zerschlagen, nachdem die Grundstücksverhandlungen für die 3,8 Hektar länger als vermutet gedauert hatten. Irschik hofft nun, dass gegen Ende des Jahres der Satzungsbeschluss gefasst werden kann, der neue Bebauungsplan damit also steht und Daimler Truck im kommenden Jahr mit den Umbauarbeiten beginnen kann.

Im Technischen Ausschuss stießen die Pläne parteiübergreifend auf Zustimmung. Die Erweiterung der Zentrale sei nicht nur ein wichtiger Schritt für Daimler Truck, sondern auch eine bedeutende Entwicklung für die Stadt Leinfelden-Echterdingen. „Das ist phänomenal. Da kann man nur zustimmen“, meinte Grünen-Stadtrat Martin Klein. Schließlich werden mit den Plänen mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Leerstand in dem Gebiet wird verringert, ein bestehendes Gebäude wird modernisiert. Gleichzeitig muss keine Freifläche versiegelt werden.

Ein wenig Wasser goss die CDU-Fraktionsvorsitzende Ilona Koch in den Wein. Sie erinnerte daran, dass die ursprünglichen Pläne von Daimler Truck vorsahen, rund 2300 Arbeitsplätze nach Leinfelden-Echterdingen zu holen. Das Unternehmen hätte demnach weiterhin erheblichen Bedarf an Flächen in Unteraichen. Dass die Pläne über den Fasanenweg 11 hinausgehen könnten, ist also wahrscheinlich. „Mal sehen, was noch folgt“, sagte der Rathausmitarbeiter Irschik.

Anwohner befürchten Verkehrsbelastung und anderes

Mit der geplanten Modernisierung und Erweiterung setzt Daimler Truck ein klares Zeichen: Der Standort Leinfelden-Echterdingen bleibt das Herzstück des Unternehmens. Die Investition stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Daimler Truck, sondern auch die Attraktivität der Region als Wirtschaftsstandort. Dass nicht alle Einwohner der Stadt die Euphorie des Rathauses und des Gemeinderates teilen, wurde im vergangenen Jahr während einer Bürgerversammlung in der Filderhalle anlässlich der Pläne des Unternehmens für die Rötlesäcker deutlich. Damals äußerten verschiedene Einwohner die Sorge, die Stadt werde unter einer Vergrößerung von Daimler Truck leiden. Einige Teilnehmer der Versammlung befürchteten, die Mitarbeiter würden die Straßen zusätzlich belasten, die Immobilienpreise weiter in die Höhe treiben und den Wohnraum für die heimische Bevölkerung noch unerschwinglicher werden lassen.

Daimler Truck in Leinfelden-Echterdingen

Umgebung

Mit dem Umzug in ein bestehendes Gebäude setzt Daimler Truck seinen bisherigen Weg im Norden von Leinfelden fort. Neben dem Neubau am Fasanenweg ist das Unternehmen an weiteren Gebäuden im Norden von Leinfelden ansässig.

Lage

Der Standort hat aus Sicht des Unternehmens viele Vorteile. Vor allem die verkehrliche Anbindung über die Autobahn und den ÖPNV sowie die Nähe zum Flughafen und zukünftig zu einem Fernbahnhof sind Vorteile für das Unternehmen.

Unternehmen

Daimler Truck ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 35 000 in Deutschland. Tätig ist Daimler Truck an mehr als 40 Standorten in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika und zahlreichen Vertriebs- und Servicepunkten in den meisten Ländern dieser Welt. Im vergangenen Jahr setzte Daimler Truck etwa 54,1 Milliarden Euro um. pib