Dortmund - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im EM-Achtelfinale auf Dänemark. Die Dänen belegen nach dem 0:0 gegen Serbien am Dienstagabend in der Gruppe C den zweiten Platz und sind somit am Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund der nächste Kontrahent der DFB-Auswahl.