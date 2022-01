1 Die Flammen haben sich auf große Teile des Gebäudes ausgebreitet. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Am Mittwoch ist in einem Wohnhaus in Lenningen-Schopfloch (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.















Lenningen - In einem Wohnhaus in Lenningen-Schopfloch ist am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Laut der Polizei rückten nach einem Notruf die Einsatzkräfte gegen 15.10 Uhr in die Straße Am Sommerberg an. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass Flammen aus den Fenstern schlugen und sich auf große Teile des Gebäudes, unter anderem den Dachstuhl, ausbreiteten. Der Bewohner des Hauses ist laut der Polizei „augenscheinlich unverletzt“ geblieben, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache stehen noch nicht fest. Das Haus ist laut der Polizei nicht mehr bewohnbar.