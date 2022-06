8 Bei einem Dachstuhlbrand in Wendlingen wurde am Mittwoch eine Frau verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch eine Frau mir einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.















In der Neuffenstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Feuerwehr gegen 16.50 Uhr eine Person am Fenster eines qualmenden Gebäudes gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Jedoch erlitt eine 41-jährige Bewohnerin offenbar eine Rauchvergiftung und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Infolge des Brandes war das Gebäude nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Die Polizei schätzte den Schaden auf 50 000 Euro. Von der Feuerwehr waren acht Fahrzeuge mit 53 Einsatzkräften, vom Rettungsdienst drei Fahrzeuge mit sechs Einsatzkräften und von der Polizei fünf Streifenbesatzungen eingesetzt.