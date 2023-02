1 Martin Frost ist nun mit der Vision unterwegs, andere vor den Gefahren des Internet zu schützen. Foto: Leif Piechowski/Leif Piechowski

Wie wird man Betreiber einer der größten kriminellen Plattformen im Darknet? Martin Frost erzählt, wie er den Wall Street Market mit Komplizen kreierte – und wie er erwischt wurde.















Martin Frost ist ein freier Mann auf Widerruf. Der 32-Jährige muss ins Gefängnis. Das Urteil: sieben Jahre und neun Monate. Doch er hofft, dass es weniger wird. Der gelernte Elektroniker für Betriebstechnik aus dem Großraum Stuttgart hat Revision einlegen lassen gegen sein Urteil. Mit zwei Komplizen hat er im dunklen Teil des Internets, dem Darknet, einen der größten Marktplätze betrieben: Wall Street Market. „The One“ hieß er dort. Sie flogen auf, zum ersten Mal trafen sich die Drahtzieher vor Gericht – bis dahin nur online. Wie wird man zum kriminellen Großunternehmer im Netz? „Es ist so einfach – und fühlt sich auch nicht so kriminell an“, sagt er über seine Geschichte. Schließlich sitze man ja nur gemütlich zu Hause am Rechner.