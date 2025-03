CVJM-Posaunenchor Esslingen: Auch nach 140 Jahren geht die Luft nicht aus

1 Der CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte bei der Generalprobe zum Festgottesdienst. Foto: Rainer Kellmayer

Der CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte feiert sein 140-jähriges Jubiläum. Am Sonntag gibt es einen musikalisch umrahmten Festgottesdienst in der Esslinger Stadtkirche.











Gott loben mit Herz, Mund und Händen: Unter diesem Leitgedanken musiziert der CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte seit 140 Jahren. Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys gefeiert.

Als der Posaunenchor im Jahr 1885 von Mitgliedern des Evangelischen Jünglingsvereins gegründet wurde, fand sich nur eine Handvoll Blechbläser zur Probe ein. Nach wechselvoller Geschichte mit Höhen und Tiefen hat der Chor inzwischen eine stattliche Größe erreicht: Weit über 50 Bläser loben Gott mit ihrer Musik, wobei etwa ein Drittel davon Frauen sind.

Turmblasen ist ein Klassiker

„Unser Schwerpunkt ist die musikalische Begleitung und Mitgestaltung von Veranstaltungen in der Stadt- und Johanneskirche, und auch in der Südkirche sind wir gelegentlich zu hören“, sagt Wilhelm Wörner, der dem achtköpfigen Chorausschuss angehört. Neben den Gottesdiensten stehen Gemeindefeste, Auftritte in Altenheimen und Krankenhäusern sowie die musikalische Bereicherung von Familienfesten auf der Agenda.

Auch das Turmblasen, das jeden Sonntag um 9 Uhr über die Dächer Esslingens schallt, hat eine langjährige Tradition, die bis in die 1890er Jahre zurückreicht. „Geblasen wird bei jedem Wetter, auch wenn die Choralbücher nass werden“, erzählt Wilhelm Wörner. Das Bläserspiel kommt gut an: „Die Leute winken uns vom Marktplatz oder von den Dachterrassen zu.“ Und gelegentlich gibt es für die strahlenden Bläsertöne von begeisterten Zuhörern sogar eine Spende oder ein Frühstück.

Musizieren hält jung

Die Altersstruktur im CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte ist weit gespannt. In der generationenübergreifenden Gemeinschaft spielen Instrumentalisten zwischen acht und 83 Jahren mit. Neben einigen Jungbläsern und Jugendlichen wirken zahlreiche Musiker mit, die mitten im Leben stehen, und einige altgediente Blechbläser geben mit ihrer Routine musikalischen Rückhalt.

Dass das Musizieren jung erhält, ist auch im Posaunenchor zu spüren: Im Festgottesdienst wird ein Musiker für 70-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt, zudem stehen mehrere Jubiläen für 60 und 50 Jahre blasen zum Lob Gottes an.

Ein kleines Jubiläum kann auch der Chorleiter feiern: Seit 15 Jahren führt Matthias Flaig im Posaunenchor den Dirigentenstab. Das Repertoire des routinierten Trompeters ist vielfältig: „Wir spielen choralbezogene Kirchenmusik und Bläserwerke großer Meister wie Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch Jazz, Swing und Popsongs.“

Sorgen um Nachwuchs

Mit dieser breiten Mischung erreicht der CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte Hörer aller Altersschichten, sei es im Gottesdienst oder bei unterhaltenden Auftritten. „Ein besonderes Erlebnis waren im vergangenen Jahr unsere begeistert aufgenommenen Platzkonzerte in Kirchheim beim 500-jährigen Jubiläum der dortigen Turmbläser“, schwärmt Flaig. Etwas Sorge macht dem Ensembleleiter, der auch im Team der jährlichen Jungbläserschulungen des Kirchenbezirks Esslingen im ostwürttembergischen Michelbach mitwirkt, jedoch die Situation des Nachwuchses.

„Wie in vielen Vereinigungen wird auch im Bereich der Posaunenchöre die Gewinnung des Nachwuchses zunehmend schwieriger“, bedauert der musikalische Leiter. Deshalb führt der Posaunenchor regelmäßige Jugendwerbungen durch. „Für unsere neue Gruppe, die im Februar mit der Ausbildung begonnen hat, haben sich zwölf junge oder ältere Bläser angemeldet, die in einer zweieinhalbjährigen Ausbildung an den großen Chor herangeführt werden“, sagt Flaig. Über moderne Arrangements kirchlicher Lieder und zeitgemäßer Literatur von Swing-Titeln bis hin zu aktuellen Popsongs möchte der Chorleiter die Jugend begeistern. „Wir blicken positiv nach vorne. Obwohl wir 140 Jahre alt sind, ist unser Posaunenchor modern aufgestellt und lobt Gott mit strahlenden Blechbläserklängen“.

Ehrung und Feier

Festgottesdienst

Am Sonntag, 30. März, 10.30 Uhr, feiert der CVJM-Posaunenchor Esslingen-Stadtmitte in einem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Dionys das 140-jährige Jubiläum. Den musikalisch umrahmten Gottesdienst leitet der Pfarrer Christoph Bäuerle. Es wird Grußworte geben, und der Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann ehrt langjährige Bläser mit einer Urkunde.