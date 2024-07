CSD in Stuttgart: Wie Danny Dombrowski zur Drag Queen wird

40 Circa drei Stunden braucht Danny Dombrowski für die Verwandlung in Danny ma Fannay. Foto: Sandra Belschner

Seit sieben Jahren verwandelt sich der Stuttgarter Danny Dombrowski regelmäßig in die Drag Queen Danny ma Fanny. Wir waren bei der dreistündigen Verwandlung dabei.











Als Danny Dombrowski am Samstagmorgen kurz nach acht Uhr die Tür zu seiner Wohnung in Stuttgart-Ost öffnet, sind seine kurzen, dunklen Haare bereits abgeklebt. Seine braunen Augen sind hinter blauen Kontaktlinsen verborgen. Auf dem Esstisch stehen Dutzende Tiegel und Döschen mit Make-up-Produkten und Pinseln bereit. Routiniert und im Rhythmus der Musik, die im Hintergrund läuft, schminkt sich der 30-Jährige und verwandelt sich mit jedem Schritt mehr in die Drag Queen Danny ma Fanny. Seit rund sieben Jahren tritt er als diese in Stuttgart und ganz Deutschland auf. Beim Stuttgarter CSD dabei zu sein ist für den gebürtigen Leipziger eine Selbstverständlichkeit.