CSD-Demo in Stuttgart: Mal kreativ, mal mit Glitzer, mal politisch – Die Schilder der CSD-Parade

CSD-Demo in Stuttgart

9 Glitzer im Gesicht und auf dem Schild. Foto: Katrin Maier-Sohn

„Nie wieder still“ war das Motto des diesjährigen CSD. Die Stuttgarter setzten dies unter anderem mit kreativen und politischen Schildern um.











Link kopiert

Trotz des durchwachsenen Wetters kamen am Samstag laut Veranstalter und Polizei „mehrere hunderttausend Menschen“ beim Stuttgarter CSD zusammen. 161 Formationen zogen ab 13.30 Uhr vom Stuttgarter Feuersee in Richtung des Karlsplatzes in die Stadtmitte.

Dabei wurde eines klar: Der CSD ist nicht nur eine große Party, sondern auch eine politische Demonstration, die für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung in der Gesellschaft einsteht. Die selbstgemalten Schilder, Banner und Plakate der Stuttgarterinnen und Stuttgarter machten dies deutlich. Wir haben in unserer Bildergalerie einige davon gesammelt.

Wer sich die CSD-Demo im Nachhinein nochmal anschauen will, der kann das mit unserem Livestream im Archiv tun.