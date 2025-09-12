Croupière im Casino Konstanz: Diese Frau ist die Chefin am Roulette-Tisch

Diese Frau ist die Chefin am Roulette-Tisch

1 Fortuna vom Bodensee: Bojana Stojanovic Foto: Uli Fricker

Wo Schwaben und Schweizer ihr Glück suchen: Bojana Stojanovic arbeitet als Croupière im Konstanzer Casino.











Link kopiert

An heißen Sommertagen kann man auf Höhe der Seestraße 21 in Konstanz etwas Merkwürdiges beobachten. Hinter der Villa hebt sich vom späten Nachmittag an die Schranke zum Parkplatz immer häufiger. Gut gekleidete Menschen klettern aus den hochfüßigen SUVs, viele davon mit Schweizer Kennzeichen. Die Insassen sind auffällig gut gekleidet und streben dem Haus zu. Während junge Menschen um das großbürgerliche Anwesen lagern und im Bodensee zum Schwimmen gehen, eilen die Jacketts auf zwei Beinen in die Villa Hausnummer 21. Die schwere Eingangstür steht offen, das Geländer blinkt in polierter Bronze. Die Klimaanlage hüllt die Kommenden in eine kühle Wolke. Sie betreten eine andere Welt, die Welt des Spiels und der Gewinnhoffnungen im Casino Konstanz.