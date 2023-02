1 Alexandra Rudl läuft ins Ziel. Foto: /Lukas Hoffmann

Beim traditionellen Cross-Duathlon „Dirty Race“ in Murr waren Triathletinnen und Triathleten von Nonplusultra Esslingen erfolgreich. Allen voran Alexandra Rudl, die den Gesamtsieg bei den Frauen feierte und damit ihren Titel verteidigte.

Der Wettkampf am letzten Januarwochenende hat Kultcharakter und wird von den Ausdauersportlern der Region gerne als erster Formtest der neuen Saison genutzt. Die Athleten müssen fünf Kilometer laufen, 15 Kilometer Mountainbike fahren und nochmals vier Kilometer laufen. Spannend war im Vorfeld, ob Alexandra Rudl ihren Titel bei den Frauen aus dem Vorjahr verteidigen kann, da sich einige bekannte Triathletinnen angekündigt hatten. Am Ende setzte sich die Esslingerin in 1:17 Stunden mit gerade einmal elf Sekunden Vorsprung vor Marielle Bouchti aus dem Kader des baden-württembergischen Triathlonverbandes durch.

Die beiden Triathletinnen boten sich von Anfang an ein enges Duell: Den ersten Lauf liefen sie gleich schnell, auf dem Rad setzte sich Rudl etwas ab. Allerdings kam Bouchti beim abschließenden Cross-Lauf über vier Runden immer näher, sodass Rudl noch mal alle Kräfte mobilisieren musste, um zu gewinnen. Doch es gelang ihr.

Auch bei den Männern war es spannend. Der schnellste Nonplusultra-Athlet war Oliver Pfisterer. Er wechselte nach dem ersten Lauf mit zwölf Sekunden Rückstand auf seinen Vereinskollegen Stanislav Stoev auf das Rad und setzte sich anschließend so weit ab, dass er mit einer Gesamtzeit von 1:12 Stunden im Ziel die Vereinskollegen empfing. Pfisterer wurde Dritter in der Altersklasse M 40, Stanislav Stoev Zweiter in der Altersklasse M 45, Siggi Becker gewann in der Altersklasse M 60, Bernd Walter vom SC Altbach wurde hier Dritter.