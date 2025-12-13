Croissants für die Trumps: Stuttgarter Bäcker hat schon für den US-Präsidenten gebacken

Stuttgarter Bäcker hat schon für den US-Präsidenten gebacken

1 Anderthalb Jahre lang hat der gebürtige Tübinger in Washington D.C. gearbeitet. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Stefan Kühnlein ist Storemanager bei den Wildbakers, davor hat er in den USA gebacken – und das für die allerhöchsten Regierungskreise. Sauerteig topsecret, wie geht das?











Die Kundschaft steht vor der Theke Schlange, die winterliche Erkältungswelle hat das Personal in der Backstube minimiert, und in der Vorweihnachtszeit ist sowieso mehr als sonst zu tun. Stefan Kühnlein rotiert, als hätte er vier Arme. Erst mal hinsetzen und durchschnaufen. Ja, es sei schon viel los gerade, sagt der Storemanager der Stuttgarter Sauerteig-Bäckerei Wildbakers. Aber mit Herausforderungen kann der 35-Jährige umgehen. Immerhin hat er bis vor Kurzem in den USA für die allerhöchsten Politiker gebacken. Sogar für die Präsidentenfamilie.