Cricket in Esslingen: Alles auf einen Schlag

Cricket in Esslingen

1 Der Bowler versucht mit einem gezielten Wurf den Schlagmann (Batsman) aus dem Spiel zu nehmen. Foto: /Herbert Rudel

Nach der Fusion zwischen dem Stuttgart Cricket-Verein und der SV 1845 Esslingen gibt es fortan Bundesliga-Spiele der Ballsportart im Sportpark Weil zu sehen.











Link kopiert

Auf dem Spielfeld herrscht konzentrierte Stille. Die Spieler in ihren blau-orangenen Uniformen nehmen ihre Positionen ein. Der Werfer, der sogenannte Bowler, schiebt sich bedächtig zurück, die Augen fest auf den Schlagmann (Batsman) gerichtet. Mit einem kräftigen Schwung holt er aus und wirft den Ball in einer fließenden Bewegung. Der Batsman hebt seinen Schläger und bereitet sich auf den Aufprall vor. Wer durch den Sportpark Weil in Esslingen spaziert, kann neben Fußball, Baseball und Volleyball auf der hinteren Grünfläche auch eine andere Ballsportart beobachten – das hierzulande noch relativ unbekannte Cricket.