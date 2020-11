1 Die Köpfe hinter der Innovationsmeile Küferstraße (von links): Katharina Clasen und Till Augner von der Makers League sowie Daniela Gorka und Marc Grün von der Stadt Esslingen. Foto: Ines Rudel

Das Konzept des Gründer-Treffpunktes „Innovationsmeile Küferstraße“ überzeugt die Jury von „Creative Spaces Region Stuttgart“. Für den Esslinger Verein, der dahinter steckt, eine schöne Bestätigung.

Esslingen - Das Projekt „Innovationsmeile Küferstraße“ ist bei dem Wettbewerb „Creative Spaces Region Stuttgart“ der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und der Internationalen Bauausstellung 2027 mit einem Sonderpreis ausgezeichnet worden. Hinter dem Projekt steht der Esslinger Verein Makers Leage. „Wir haben uns riesig gefreut“, sagt Till Augner, der erste Vorstandsvorsitzende.

Die Makers League, also die Liga der Macher, ist eine Gemeinschaft von Unternehmensgründern. „Uns verbindet, dass wir in und um Esslingen am Neckar unternehmerisch tätig sind oder sein möchten“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Bei der Innovationsmeile geht es darum, diesen Machern einen Ort zu bieten, an dem sie sich treffen und austauschen können. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Esslingen, die auch die Räume in der Küferstraße 46/48 und im historischen Wolfstor zur Verfügung stellt. „Sie laden zum Erproben neuer Ideen ein und bieten eine zentrale Anlaufstelle für Austausch, Inspiration und Kollaboration“, erklärt Marc Grün vom Amt für Wirtschaft. Der Betrieb begann im September.

Erfolgversprechendes Projekt

„Wir sind ganz frisch und bauen aktuell noch die Strukturen auf“, sagt Till Augner. Dass die Innovationsmeile Küferstraße nun bei „Creative Spaces Region Stuttgart“ ausgezeichnet worden ist, sei eine schöne Bestätigung. „Wie das bei Machern so ist, haben wir uns schnell und spontan bei dem Wettbewerb angemeldet“, berichtet Augner. Diese Entscheidung wurde belohnt. Die Jury bewertete das Esslinger Projekt als erfolgversprechend und als möglichen Ausgangspunkt für eine Vielzahl weiterer Angebote. Der Sonderpreis ist mit 2000 Euro dotiert.

Im Hauptwettbewerb wurden insgesamt fünf „Creative Spaces“ in der Region Stuttgart „für ihren hohen Grad an Innovation und Nachhaltigkeit“ prämiert. Damit sind Orte gemeint, an denen Macher kreativ arbeiten und Neues ausprobieren können. Außerdem wurden drei weitere Konzepte mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Sie „schaffen hinsichtlich ihres engagierten Ansatzes mit Blick auf Nachwuchsförderung und ihres regionalen Impulses einen besonderen Mehrwert“, sagt Walter Rogg, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

Die Innovationsmeile Küferstraße ist eines davon. Bei dem Konzept gehe es vor allem um das Miteinander und das Netzwerk, erklärt Till Augner. Allerdings mache es die Corona-Pandemie schwer, die Räume ganz auszunutzen. Umso ermutigender sei es, mit dem Sonderpreis eine Anerkennung zu bekommen. Dennoch betont Augner: „Ich muss aber demütig sagen: Wir sind noch ganz am Anfang.“