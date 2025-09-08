Crash in Sindelfingen: Unfall endet mit entwurzeltem Baum

1 Crash in Sindelfingen mit entwurzeltem Baum. Foto: Eibner-Pressefoto

Eine 61-Jährige übersieht beim Abbiegen in Sindelfingen einen Sprinter. Die beiden kollidieren. Dann kracht die Frau mit ihrem Auto in einen Baum, der dadurch entwurzelt wird.











Ein großer Sachschaden und ein entwurzelter Baum sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagfrüh in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem VW den Vogelhainweg in Richtung Sonnenbergstraße entlang, als sie den Sprinter 27 Jahre alten Mannes übersah. Dieser war in Richtung Wilhelm-Haspel-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Weil die VW-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache weiter beschleunigte, prallte sie auf dem gegenüberliegenden Gehweg gegen einen Baum. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Sowohl der BMW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.