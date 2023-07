Elektromobilität in Baden-Württemberg Steht in Ihrer Gemeinde eine Schnellladesäule?

Schnelle Ladesäulen für E-Autos gelten als die Zukunft, Firmen wie die EnBW setzen fast nur noch darauf. Doch in Baden-Württemberg steht in drei Vierteln der Gemeinden keine einzige. Braucht es Schnellladesäulen in der Fläche?