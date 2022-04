Folgen des Ukraine-Kriegs Milliardenschwerer „Schutzschild“ für Firmen

Mit einem finanziellen „Schutzschild“ will die Bundesregierung Firmen in Deutschland vor Kriegsfolgen und hohen Energiepreisen schützen. Bis zu fünf Milliarden Euro sollen als Zuschüsse an die Firmen fließen, dazu kommen wesentlich umfangreichere Kredite.