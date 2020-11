Das Coronavirus hat sich seit Anfang des Jahres als Pandemie auf der ganzen Welt verbreitet. Die Krankheit hat eine extrem hohe Übertragungsrate und kann für bestimmte Personengruppen mit fatalen Konsequenzen enden. Dazu gehören vor allem ältere Menschen sowie Personen mit gravierenden Vorerkrankungen. Nach den anfänglichen Beschränkungen zur Quarantäne und dem ersten Eindämmen von COVID-19, breitet sich im Moment global die zweite Welle an Infektionen aus. Deshalb ist es jetzt wichtiger denn je, die weitere Ausbreitung einzudämmen. Damit die Ansteckungsrate wieder sinkt, muss jeder Bürger gewisse Änderungen in seinem Alltagsleben vornehmen. Diese Aspekte betreffen speziell die althergebrachten Verhaltensweisen im tagtäglichen Umgang der Mitmenschen. Wer ganz normal weiterleben will, trägt zur weitreichenden Ansteckung mit dem Coronavirus bei. Allerdings sind sich viele Personen nicht bewusst, wie sie sich in dieser Krisenzeit richtig verhalten sollen. Deshalb sind hinweisende Schilder extrem wichtig, um die Akzeptanz und das Bewusstsein hinsichtlich der neuen Regeln zu wecken und aufrecht zu halten.

Hinweisschilder im Bezug auf Coronavirus

In Geschäften, Unternehmen und allen öffentlichen Einrichtungen sowie Plätzen sind Hinweisschilder bezüglich der korrekten Verhaltensweisen erforderlich, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Nicht jeder, der mit dem gefürchteten Virus erkrankt ist, bleibt zu Hause und kuriert sich gänzlich aus. Viele betroffene Personen haben nur leichte Symptome und sind weiterhin aktiv, sodass es zur Infizierung von anderen Menschen kommt. Dazu haben einige auch gar keine Beschwerden, obwohl sie mit dem Coronovirus infiziert sind. Trotzdem können asymptomatische Krankheitsträger den Virus an Personen in ihrem nahen Umkreis übertragen. Deshalb sind umfassende Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Ansteckungsrate gering zu halten. Dazu gehört unter anderem das Tragen von Masken und das regelmäßige Händewaschen. Zur Aufklärung bezüglich des richtigen Verhaltens dienen Coronavirus Schilder und Aufkleber um das Bewusstsein in der Bevölkerung nachhaltig zu stärken. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Designs, alternativ lassen sich Schilder auch mit den gewünschten Texten und Symbolen am Bildschirm in Eigenregie gestalten. Nur mit einer effektiven Kommunikation sind alle Mitarbeiter und Kunden über aktuelle Gesundheits- und Schutzmaßnahmen ausreichend informiert.

Elementare Schildervorlagen im Zusammenhang mit Coronavirus

Im Hinblick auf gegenwärtige Sicherheitsauflagen sind Schilder mit dem Hinweis zur Maskenpflicht eine grundsätzliche Voraussetzung in allen Räumlichkeiten, die öffentlich zugänglich sind. Aber auch das Hinweisschild 'Abstand halten' hat in Tisch-, Sitz- und Wartebereichen seine Relevanz, genauso wie Indikatoren zu einer begrenzten Personenzahl und bestimmten Zutrittsregeln. Am Arbeitsplatz werden alle Mitarbeiter mit Hilfe von Aushängen und Postern die ganze Zeit auf die richtigen Verhaltensregeln hingewiesen. Dazu gehört auch der Hinweis zum regelmäßigen Lüften und Händewaschen, damit sich das Coronavirus nicht in geschlossenen Büros unbegrenzt verbreiten kann.

Das Anbringen der COVID-19 Beschilderung

Die COVID-19 Beschilderung muss in Behörden, Kindergärten, Schulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen erfolgen. Aber auch im Einzelhandel, Drogerien, Gastronomie, Geschäften, Friseuren und in Lebensmittelmärkten sind hinweisende Schilder mittlerweile eine gesetzliche Pflicht. Besonders wichtig sind Coronavirus Schilder in Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern, da sich dort verstärkt infizierte Menschen aufhalten. Im Rahmen der Sicherheitskennzeichnung sollte das Montieren der Beschilderung sofort im Eingangsbereich und an gut einsehbaren Wänden im Gebäude erfolgen. Bei Abstandsregeln hat sich das Anbringen auf dem Fußboden als hilfreich bewährt.