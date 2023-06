1 Wie entwickelt sich Reichenbach? Zeitgleich zum Heimat-Check unserer Zeitung steckt der Ort in seinem Gemeindeentwicklungsprozess 2040. Foto: privat

14 000 Menschen haben schon an unserer Umfrage teilgenommen. Die Bürgermeister warten gespannt auf die Ergebnisse – und stellen sich auch auf Überraschungen ein.















Am Sonntag läuft die Umfrage zum Heimat-Check aus. Rund 14 000 Menschen haben sich bereits an der Umfrage zum Lebensgefühl in ihrem Wohnort in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg beteiligt. In Summe geht es um 140 Städte und Gemeinden, die bewertet werden. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus den 44 Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen – hier ist das Interesse besonders groß. Mehr als 4700 Menschen aus diesem Bereich haben bislang mitgemacht. Zum Vergleich: Im Kreis Ludwigsburg waren es knapp 2500. Im Landkreis Esslingen selbst ist es die Stadt Esslingen, in der die meisten Menschen – mehr als 1500 – schon teilgenommen haben.

Der Heimat-Check fragt insgesamt 14 Kategorien ab. Es geht dabei unter anderem um Themenkomplexe wie Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport, Vereine und Gesundheitsversorgung, aber auch um Sauberkeit und Sicherheit. Die Fragen können auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewertet werden. Es gibt außerdem ein Zusatzfeld für Anmerkungen, Lob und Kritik.

Wichtige Erkenntnisse für den Heimatort

Mit der Online-Umfrage gewinnen wir wichtige Erkenntnisse über die Orte, ihre Vorzüge und ihre Probleme. Darüber werden wir ab Ende Juli berichten. Auch die Bürgermeister der Orte sind vom Heimat-Check angetan. „Wir sind derzeit in Reichenbach mitten im Gemeindeentwicklungsprozess Reichenbach 2040 – daher hat unsere Bürgerschaft zeitgleich zu dem Heimat-Check die Möglichkeit, Ihre Ideen und Visionen für die zukünftigen Ausrichtung des Ortes zu artikulieren“, sagte Bürgermeister Bernhard Richter. „Auf die Ergebnisse sind wir sehr gespannt – auch ob Überraschungen für uns dabei sind.“ Simon Schmid, Bürgermeister von Baltmannsweiler, bewertet die Umfrage so: „Der Heimat-Check bietet die Möglichkeit, sich mit dem eigenem Wohn- und Lebensort auseinanderzusetzen und sich so mit unserer schönen Heimat zu identifizieren – daher eine gute Sache.“

Teilnahme am Heimat-Check online unter: https://zgs.de/heimatcheck