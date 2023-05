1 Nur noch die Verwaltung der Firma Gebr. Elmer & Zweifel sowie ein Outlet befinden sich auf dem historischen Firmengelände in Bempflingen. Die Produktion wurde bereits 2001 ausgelagert. Foto: Horst Rudel

Gebr. Elmer & Zweifel ist einer der letzten größeren Textilhersteller im Kreis Esslingen. Überleben konnte die Bempflinger Firma mithilfe einer radikalen Umstrukturierung: Sie setzt mit der Marke Cotonea auf biologische Produktion und fairen Handel.















Direkt am Eingang des historischen Firmengeländes läuft noch immer das Wasserkraftwerk, betrieben von der Strömung eines von der Erms abgezweigten Kanals. „Diesen und vergangenen Monat lief es gut“, sagt Roland Stelzer, Geschäftsführer der Firma Gebr. Elmer & Zweifel. Nach reichlich Regenfällen laufe das Kraftwerk derzeit mit 190 Kilowatt. So kann das Unternehmen heute Strom verkaufen, weil es mehr produziert als verbraucht. Wasserkraft war einst ein Grund für die Ansiedlung der Schweizer Unternehmerfamilie am Fuße der Alb. Denn hier im „bitterarmen Württemberg“ gab es im 19. Jahrhundert nicht nur Wasserkraft, sondern auch Arbeitskräfte, wie es auf der Firmenwebseite heißt. Wie in der ganzen Region hielt auch in Bempflingen mit den Textilunternehmern der Industrialisierungsprozess Einzug. Während viele andere dem Preisdruck der Globalisierung nachgeben mussten, gibt es Elmer & Zweifel noch.