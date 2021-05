1 Geimpft, genesen oder getestet darf man sich bald wieder in Lokalen niederlassen. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Eins ist sicher: Wenn die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter dem Wert von 100 liegt, kommen die ersten Öffnungsschritte. Stadt und Land haben bei der Berechnung jedoch unterschiedliche Zählweisen.

Stuttgart - Wechselhaft wird das Wetter an Pfingstmontag – und das Geschäft der Wirte wird verhagelt. Nach Monaten der Entbehrung sei mit einem „Pfingstwunder“ zu rechnen, sagte Sven Matis, der Sprecher der Stadt Stuttgart, noch am Donnerstagvormittag unserer Zeitung. Sollte die Inzidenz weiter unter 100 liegen, dürften die Fässer angestochen werden, dann dürfe man endlich auswärts im Restaurant essen. „Wir planen, dies entsprechend am Samstag bekannt zu geben“, erklärte Matis. Daraus wird nichts. Am späten Nachmittag hat das Sozialministerium das Vorhaben ausgebremst. Die Absprache zwischen Stadt und Land hat wieder mal nicht funktioniert. Erst am Donnerstag nach Pfingsten dürfen Lokale vielleicht öffnen.