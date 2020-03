1 Die Klinik Moncucco in Lugano ist eines von zwei medizinischen Zentren im Kanton Tessin. Foto: dpa/Alessandro Crinari

Das Coronavirus ist in China und Italien verbreitet – so viel ist bekannt. Dass die Schweiz die zweithöchsten Infektionsraten hat, eher nicht. Mindestens einer von Tausend Bürgern ist dort infiziert.

Stuttgart - Die Zahlen machten von Anfang an an Angst. Tausende, bald sogar Zehntausende Corona-Infizierte in China: das sind unzählige Schicksale, und bei der Corona-Pandemie ist jeder Betroffene einer zu viel. Dennoch bildet sich die Betroffenheit eines Landes eben auch in der Relation zur Gesamtbevölkerung ab. 80 000 Infizierte sind in einem Land wie China mit deutlich mehr als einer Milliarde Einwohner eben etwas anderes als 80 000 Infizierte in der Schweiz.

Betrachtet man die aktuellsten verfügbaren Zahlen vom Montagabend (Stand 20 Uhr) in Relation zur Bevölkerung, so ist der Alpenstaat nach Italien das Land mit der höchsten Infektionsrate. Einer von Tausend Schweizern ist mittlerweile amtlich bestätigt mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl ist in den vergangenen drei Tagen um zwei Drittel gestiegen:

In der Schweiz empfiehlt der Bundesrat wie die Institutionen in anderen Ländern „Social Distancing“. Allerdings sind der föderale Charakter des Landes und die Nähe zu Italien nicht gerade hilfreich im Kampf gegen das Virus – das suggerieren jedenfalls die stark steigenden Zahlen der Infizierten. Immerhin sind die Straßen in der Schweiz ähnlich leer wie hierzulande, das geht jedenfalls aus diesem Bericht hervor.

In China liegt der Anteil der Infizierten mittlerweile konstant unter 6 bestätigten Fällen je 100 000 Einwohner. Das ist die andere Seite der Zahl von 80 000 Infizierten – in einem Riesenland wie China führt sie zu einer Infektionsrate, von der europäische Länder mittlerweile nur noch träumen können.