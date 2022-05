1 Johannes Mehne vom Robert-Bosch-Krankenhaus schreibt regelmäßig über seine Coronapatienten. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Viele Menschen leider nach ihrer Corona-Infektion an vielfältigen Beschwerden. Johannes Mehne erlebt dies als Arzt am Robert-Bosch-Krankenhaus häufiger. Er schildert die verschiedenen Beschwerden und Folgebeschwerden.















Viele Patienten, die wegen einer akuten Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt wurden, sehen wir später irgendwann wieder: Weil sie noch einmal stationär aufgenommen werden müssen oder weil sie sich zur Nachsorge in der Post-Covid-Ambulanz vorstellen. Dabei wird deutlich: So vielfältig, wie akute Corona-Erkrankungen verlaufen, so vielfältig sind auch die möglichen Folgen dieses Virus. Eine erstaunliche Anzahl von Menschen beschäftigt ihre Infektion noch eine sehr lange Zeit nach der Krankheit danach.