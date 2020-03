Geiselbachstraße in Esslingen Vollsperrung mit gemischten Gefühlen

Viele haben sich vor diesem Tag gefürchtet: Am Montagmorgen startete die Vollsperrung der Geiselbachstraße in Esslingen. Sie hat gemischte Reaktionen ausgelöst: Die Baustelle sorgt in Corona-Zeiten für Unterhaltung. Doch Anwohner beklagen auch Umwege, Abwasser im Keller, die lange Bauzeit, Verkehrsbehinderungen.