Schulen in Baden-Württemberg öffnen frühestens am 27. April

1 Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Foto: dpa/S. Gollnow

Die baden-württembergische Landesregierung hat ein Konzept entwickelt, wie die Corona-Auflagen in kleinen Schritten gelockert werden sollten. Bereits ab kommender Woche könnte es zu Erleichterungen für die Wirtschaft kommen.

Stuttgart - Die baden-württembergische Landesregierung will die Schulen im Land frühestens am 27. April wieder öffnen – und das zunächst auch nur für wenige Schüler. Dies geht nach Informationen unserer Zeitung aus einem Papier des Staatsministeriums hervor, das zur Vorbereitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf die Schaltkonferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise an diesem Mittwoch dient. Bereits ab kommender Woche könnte es demnach zu ersten, leichten Lockerungen der Corona-Auflagen in Dienstleistungsbereichen kommen. Das Papier liegt uns vor.