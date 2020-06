1 Wie geht es weiter an der Börse? Foto: dpa/Arne Dedert

Die Hoffnung an der Börse könnte auch zu einem guten Ende führen, kommentiert Klaus Dieter Oehler.

Frankfurt/Main - Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie.“ Dieser Satz des zweiten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, ist aktueller denn je. Nun, da die Weltwirtschaft von der Corona-Pandemie durcheinandergeschüttelt wird, ist der Prozentsatz wohl noch höher anzusetzen. Am deutlichsten lässt sich diese auf den ersten Blick paradox erscheinende Entwicklung an den Aktienmärkten ablesen. Dort zumindest ist die schnelle Erholung, die sich viele Experten für die Wirtschaft erhofften, schon beinahe Wirklichkeit geworden. Nach dem drastischen Einbruch der Aktienkurse im März, als die Pandemie nach Europa geschwappt war, nach einer kurzen Phase der großen Verunsicherung, in der die Kurse mal auf-, mal weiter abwärts gingen, stehen seit einigen Wochen die Börsenampeln anscheinend nur noch auf Grün. Es geht aufwärts, so als hätte es die Krise nie gegeben. Sogar neue Rekordwerte sind in greifbarer Nähe.