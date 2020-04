1 Silvia Mayer Foto: Roberto Bulgrin

Seit 19 Jahren liefert Silvia Mayer die Eßlinger Zeitung aus. Immer von Montag bis Samstag. Das Thema Corona hat ihr mehr Adressen gebracht, die sie jeden Morgen ansteuert. Und das sehr gerne, wie sie betont.

Esslingen -

Jeden Tag um 2.30 Uhr öffnet Silvia Mayer ihre Haustüre und läuft in die dunkle Nacht hinaus. Ihre Arbeitszeiten sind immer nachts, seit 19 Jahren. Silvia Mayer ist Zeitungsausträgerin. Die Eßlinger Zeitung liefert die 54-Jährige Tag für Tag an die Abonnenten aus – auch in Zeiten, in denen das Coronavirus das öffentliche Leben stilllegt. Für die Esslingerin verändert das nichts an ihrem Arbeitsalltag. „Ab und zu legen die Menschen einen Schokohasen auf den Briefkasten und bedanken sich mit einem Gruß bei mir“, sagt Mayer. „Und ich fühle mich im Moment ein bisschen sicherer draußen, wenn weniger los ist.“ Auch der Nachtbus fahre samstags nicht mehr. „Ich fühle mich aber eigentlich nicht unsicher beim Zeitungsaustragen, so würde ich das nicht sagen.“ Passiert ist ihr während der 19 Jahre noch nichts, wenn sie jeden Tag mit ihrer Lampe auf dem Kopf durch die dunklen Straßen geht. Dass sie weniger Menschen trifft, ist auch der Grund, warum sie in Corona-Zeiten keine Schutzmaske trägt. „Ich komme ja mit niemandem in Kontakt“, sagt sie. Und dennoch: „Seit die Ausgangsbeschränkungen gelten, habe ich bei meiner Arbeit Einmalhandschuhe an“, sagt Mayer. Jedenfalls dann, wenn sie die folienverpackten Pakete öffnet. Denn über das Zeitungspapier selbst kann man sich laut dem Bund deutscher Zeitungsverleger zwar nicht anstecken. Aber man wisse ja nicht, wer die verpackten und verschnürten Stapel alles berühre, wenn diese abholbereit an der Bushaltestelle stünden. Die Stapel sind größer geworden. „Es sind mehr Leser dazugekommen. Das freut einen“, sagt Mayer. Dass sie nun zu zehn Briefkästen mehr gehen müsse, mache ihr nichts aus. Gibt es denn auch Probleme beim Austragen? „Das Wetter ist die größte Herausforderung“, sagt die 54-Jährige. „Wenn es regnet, schneit oder es extrem glatt ist.“ Die Glätte ist ihr bereits zum Verhängnis geworden. „Vor zehn Jahren hatte ich einen Sprunggelenkbruch, weil ich über Eisplatten gestolpert bin“, erzählt sie. „Da lag ich dann um halb drei morgens mitten auf der Straße und musste selbst den Krankenwagen anrufen.“

Eine Ausnahmesituation. Denn: Mayer sieht viele Vorteile in ihrem Job als Zeitungsausträgerin. „Ich bin immer an der frischen Luft, habe nachts meine Ruhe und kann eigenverantwortlich arbeiten“, sagt die Mutter von acht Kindern. Außerdem sei sie durch die Arbeitszeiten sehr flexibel. Als ihre Kinder noch klein gewesen seien, habe sie morgens für sie da sein können, bevor sie sich zur Schule oder in den Kindergarten aufmachten. „Nachmittags schlafe ich dann zwei bis drei Stunden.“