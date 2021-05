Vandalismus in Neuhausen Unbekannte zerstechen Reifen an mindestens sieben Autos

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) Reifen an mindestens sieben abgestellten Autos zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.