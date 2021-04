1 Der Fastenmonat Ramadan steht wieder im Zeichen von Corona. Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Stuttgarter Ditib-Gemeinde bietet nun Schnelltests an, der Verband in Württemberg empfiehlt, im Ramadan auf das Nachtgebet in der Moschee zu verzichten. Gerne würde man in Feuerbach auch gegen das Virus impfen. Könnte das ein Mittel sein gegen die befürchtete Impfskepsis unter Migranten?

Stuttgart - Die Stuttgarter Moscheegemeinde und der Ditib-Verband Württemberg verstärken ihr Engagement gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Man habe die 99 Gemeinden angeschrieben, jetzt im Ramadan auf das Nachtgebet zu verzichten, sagt Ali Ipek, der Ditib-Landesbeauftragte für interreligiöse Zusammenarbeit. Und am Mittwoch hat die Gemeinde in Feuerbach mit der NK Medical Services vereinbart, dass an der Mauserstraße kostenlose Bürgertests angeboten werden. Das Unternehmen würde, so es bald genug Impfstoff gibt, dort gerne auch ein Impfangebot machen.