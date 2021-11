1 Seit Freitag hat im Milaneo in Stuttgart eine Impfambulanz geöffnet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadt Stuttgart sucht Leute, die im Corona-Testzentrum oder in einer der Impfambulanzen mithelfen wollen.















Link kopiert

Stuttgart - Die Stadt ist auf der Suche nach personeller Verstärkung für das Corona-Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen und die Impfambulanzen. Engagieren kann sich jede und jeder Erwachsene. Voraussetzung für die Tätigkeiten sind, so die Stadt, Interesse an der Pandemiebekämpfung, eine rasche Auffassungsgabe und eine hohe Belastbarkeit. Eine Ausbildung im medizinischen Bereich sei nicht notwendig.

15 Euro Stundenlohn sowie Wochenendzuschlag

Interessierte, die eine Aufgabe übernehmen wollen, werden mindestens 15 Stunden in der Woche eingeplant. Dafür erhält jeder 15 Euro in der Stunde sowie einen Wochenendzuschlag. Die Interessenten werden ausführlich geschult und in alle Aufgaben eingewiesen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Wer Interesse hat, Teil des Impf- und Testteams zu werden, bewirbt sich beim Team des städtischen Pandemiebeauftragten von Hans-Jörg Wertenauer: bewerbung@corona-testzentrum-wasen.de.