1 Im Landratsamt in Esslingen sind bereits Soldaten im Corona-Dienst. Im Stuttgarter Gesundheitsamt rücken sie an diesem Donnerstag an. Foto: Roberto Bulgrin

Wegen steigender Infektionszahlen helfen Soldaten im Gesundheitsamt bei der Suche nach Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, und die Bevölkerung muss mit weiteren Beschränkungen leben. Auch dem Weihnachtsmarkt droht die Absage.

Stuttgart - Seit 14. Oktober 2020 ist das gesellige Leben in Stuttgart erneut eingeschränkt. Wegen steigender Infektionszahlen hat die Stadt neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen – und fällte am Mittwoch eine weitere Entscheidung: Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen hat OB Fritz Kuhn bis auf Weiteres den Stuttgarter Weihnachtsmarkt abgesagt. OB Kuhn erklärte am Mittwoch: „Einen Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen und lieben, kann es in diesem Jahr nicht geben. Und mit der aktuellen, dramatischen Zunahme an Corona-Neuinfektionen kann es auch keinen abgespeckten Weihnachtsmarkt in Stuttgart geben.“