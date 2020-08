1 Für Pflegeheimbewohner in Quarantäne ist der direkte Kontakt nicht möglich. Nur telefonisch können Angehörige die Verbindung halten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Eine Bewohnerin war zuvor im Krankenhaus ohne Befund untersucht worden. Nun müssen Mitarbeiter und Besucher zum Test.

Stuttgart - Ein Corona-Fall hat am vergangenen Wochenende im Pflegeheim Haus auf der Waldau für Aufregung gesorgt. Eine 75-jährige Bewohnerin ist dort positiv auf das Virus getestet und daraufhin in einem Einzelzimmer isoliert worden. „Die Dame war zuvor im Krankenhaus, wo man während ihres Aufenthalts drei Corona-Tests veranlasst hatte“, erläutert Alexandra Heizereder, die Pressesprecherin der Evangelischen Heimstiftung. Alle drei seien negativ ausgefallen. Da Symptome einer Corona-Erkrankung oft erst später auftauchen, empfiehlt der Träger des Pflegeheims sieben Tage nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus die Wiederholung des Tests. „Der ist in diesem Fall positiv ausgefallen“, so Heizereder. Am Mittwoch erfolgte nach Auskunft des Trägers ein weiterer Test. Dieser sei negativ ausgefallen.