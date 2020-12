1 OB Fritz Kuhn (Grüne) begrüßt die Bund-Länder-Beschlüsse für einen bundesweiten harten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Fritz Kuhn (Grüne) hat sich hinter die Bund-Länder-Beschlüsse für einen harten Lockdown ab Mitte kommender Woche gestellt. Man müsse dringend den Trend zu immer neuen Höchstzahlen an Corona-Infizierten und Corona-Toten stoppen, so der scheidende Stuttgarter OB.

Stuttgart - Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) hat den Beschluss von Bund und Länder, die Corona-Regeln angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen zu verschärfen, begrüßt. Kuhn erklärte am Sonntag, er halte die neuen Maßnahmen für richtig und wichtig: „Ich unterstütze die Beschlüsse uneingeschränkt. Der harte Lockdown ist dringend notwendig. Wir müssen endlich den Trend der bundesweit immer neuen Höchstzahlen an Corona-Infizierten und Corona-Toten stoppen und schnell umkehren“, so der Rathauschef. Deshalb führe an harten Lockdown kein Weg vorbei, so schwer das für jeden Einzelnen und auch für den Handel sei. Der OB appellierte an alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die geltenden Regeln unbedingt einzuhalten und die sozialen Kontakte weiter zu reduzieren: „Nur so können wir auch in unserer Stadt die Corona-Zahlen reduzieren und unsere Kliniken entlasten.“

Silvesterfeuerwerk und Verkauf von Feuerwerkskörpern wird verboten

Den Bund-Länder-Beschlüssen zufolge soll es ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 einen harten Lockdown geben: Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf und körpernahe Dienstleistungsbetriebe – wie etwa Friseure – müssen schließen. Schulen werden grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Bei den Kitas soll analog verfahren werden. Eine Notbetreuung in besonderen Fällen soll aber sichergestellt werden. Zudem wird es an Silvester und Neujahr ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen geben. Der Verkauf von Feuerwerk soll verboten werden. Um Kontakte weiter zu reduzieren sind private Treffen weiterhin nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen erlaubt. Das Land Baden-Württemberg hatte bereits am Freitag, 11. Dezember, verschärfte Ausgangsbeschränkungen bei Tag und Nacht für das ganze Land beschlossen.