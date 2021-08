1 Der Anteil der Reiserückkehrer an den Corona-Neuinfektionen wächst. Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat auch in Stuttgart erneut deutlich zugenommen. Der Anteil der Reiserückkehrer an dieser Entwicklung steigt ebenfalls. Zurzeit kommen viele von diesen aus Kroatien, dem Kosovo und der Türkei.

Stuttgart - Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in der Landeshauptstadt wieder in großen Schritten. Am Dienstag erreichte man bei 62 Neuinfektionen den Wert von 41,4 Fällen, am Montag waren es noch 35,9 Fälle. Am Mittwoch kamen weitere 94 Neuinfektionen hinzu, die Inzidenz stieg auf 49,2 Fälle pro 100 000 Einwohner.