1 In einigen Stuttgarter Flüchtlingswohnheimen gibt es wieder vermehrt Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Lange war es ruhig in den Stuttgarter Flüchtlingswohnheimen, zu Fällen von Corona-Infektionen kam es nur in geringer Zahl. Nun ist es in einigen Unterkünften erneut zu Ausbrüchen gekommen. Die Stadt ist besorgt. Man führt die Lage auf die beengten Wohnverhältnisse zurück.

Stuttgart - Am Dienstag ist die Corona-Inzidenz in Stuttgart mit einem Tagesplus von 265 Neuinfektionen auf 207,7 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen. Dieser erneute Sprung über die 200er-Marke hat einen Grund in der wieder gestiegenen Zahl von Infektionsfällen in einer ganzen Reihe von Flüchtlingswohnheimen.