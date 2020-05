1 Ein Polizist trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung – auch zum Schutz von Demonstranten, die wenig von Masken und anderen Schutzmaßnahmen halten. Foto: 7aktuell/Marc Gruber

Bei der Stadt türmen sich die Bußgeldbescheide für Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen – und wie erlebt die Polizei den Konfliktfall Corona?

Stuttgart - Er will da jetzt rein! Doch der Wachmann lässt ihn nicht. Ohne Mund-Nasen-Maske darf der Drogeriemarkt im Cannstatter Bahnhof nicht betreten werden. Das ist eigentlich eine eindeutige Regel – mehr noch, gesetzliche Vorschrift. Doch ein 43-Jähriger hat keinen Mundschutz dabei, und er will das nicht akzeptieren. Er will da rein, und so kommt es zu einer Keilerei. Der verhinderte Kunde verständigt die Polizei. Dabei hat ihm der Wachmann sogar ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung erspart.