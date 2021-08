1 Auf Spritztour am Max-Eyth-See Foto: Lg/Rettig

Die Impfquote in Stuttgart sticht im landesweiten Vergleich nicht besonders hervor. Deshalb beobachten Experten nun ganz genau, wie schnell sich die Zahlen der Neuinfektionen nach oben entwickeln.

Stuttgart - Kaum hoffte man, endlich unabhängig von 7-Tage-Inzidenzen planen und leben zu können, da steigen die Infektionsfälle wieder an. Deshalb fällt der Blick der Experten erneut besorgt auf die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohnern.

In Stuttgart lag diese 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 94,4 (Donnerstag: 92,8; Mittwoch: 73,3). Das bedeutet, dass sich innerhalb einer Woche 600 Personen infiziert haben, zehn mehr als noch gestern. Bis zum 27. August verzeichnete das Gesundheitsamt 31 490 bestätigte Fälle von Coronainfektionen seit Anfang März 2020.

Mehr junge als alte Menschen sind infiziert

Den Trend nach oben bestätigt auch das Landesgesundheitsamt. Es beobachtet seit Anfang Juli landesweit wachsende Fallzahlen, derzeit überschreiten aber nur drei Stadt- und Landkreise die 7-Tage-Inzidenz von 100 (Baden-Baden, Tuttlingen und Heilbronn). Der Anteil der Infizierten, die älter als 60 Jahre sind, beträgt sechs Prozent, der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von 19 Jahren beträgt 24 Prozent.

Die Landesregierung erwägt derzeit restriktivere Maßnahmen für Ungeimpfte. Eine Stellungnahme der Gesundheitsbehörde der Stadt Stuttgart und deren Einschätzung der momentanen Infektionslage war am Freitag nicht zu erhalten.

Insgesamt schätzen Experten die Impfung gegen das Coronavirus als wirksamstes Mittel ein, die Ausbreitung der Infektionen einzudämmen. Allerdings reiche die Impfquote noch nicht aus, um Entwarnung geben zu können. Die Impfzentren und Arztpraxen haben nach Angaben des Stuttgarter Gesundheitsamts seit Beginn der Impfungen an Weihnachten 2020 insgesamt rund 1,2 Millionen Impfdosen verabreicht. Da diese Statistik nur noch einmal pro Woche veröffentlicht wird, spiegeln die Zahlen den Stand vom 22. August wider. Unter den Geimpften in Stuttgart waren allerdings auch zahlreiche Menschen aus dem Umland. Das Land Baden-Württemberg veröffentlicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Kreise heruntergebrochene Impfquoten. Stand 22. August 2021 waren demnach in Stuttgart von 630 305 Einwohnern 368 786 mindestens ein Mal geimpft, 347 715 davon haben auch schon die Zweitimpfung erhalten. Das entspricht einem Anteil von 55,2 Prozent; landesweit liegt die Quote bei 56,5 Prozent.

Die Impfquoten sind nicht sehr hoch

Von 1. September an beginnen die Impfzentren und die mobilen Impfteams mit der Dritt- oder auch Auffrischungsimpfung.

Termine für die Drittimpfung können beim Robert-Bosch-Krankenhaus in einem hauseigenen Buchungssystem gebucht werden: https://terminapp.rbk.de.