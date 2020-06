1 In Laboren werden die Tests auf eine Covid-19-Erkrankung getestet. Foto: dpa/Marijan Murat

Wochenlang sind die Corona-Infektionen in Deutschland auf niedrigem Niveau nur noch minimal zurückgegangen. Am Freitag zeigt sich in der Kurve erstmals ein leichter Knick nach oben – eine Trendwende?

Stuttgart - Nach dem rasanten Anstieg der Corona-Fallzahlen und der in der Folge auch hierzulande zunehmenden Zahl von Todesopfern hat Deutschland die Pandemie mit teils restriktiven Maßnahmen gut in den Griff bekommen. Trotz der schrittweise eingeführten Lockerungen sanken die Corona-Zahlen auf niedrigem Niveau weiter, wenn auch zuletzt nur noch langsam.

In dieser Phase der Pandemie kommt es darauf an, eine potenzielle Trendwende und eine „zweite Welle“ an Infektionen frühzeitig zu erkennen. Das gilt für einzelne Landkreise, wo 30 beziehungsweise 50 wöchentliche Neuinfektionen je 100 000 Einwohner als Schwelle gelten – aber auch deutschlandweit.

Betrachtet man die beim Robert-Koch-Institut eingegangenen Zahlen, so liegt aktuell kein Stadt- oder Landkreis über der Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100 00 Einwohner. Allerdings geht die Zahl der gemeldeten Infektionen am Freitag erstmals seit langer Zeit wieder sichtbar nach oben. Das gilt in unserer Betrachtung für die Werte im Wochenmittel, die typische Meldeverzüge am Wochenende ausgleicht:

Auch die folgende Betrachtung zeigt einen über Wochen anhaltenden Rückgang der Corona-Neuinfektionen in so gut wie allen Bundesländern und auch deutschlandweit. So aufmerksam allerdings in der Hochphase der Pandemie darauf geachtet wurde, wann der Scheitel der Kurve erreicht wurde – so genau gilt es jetzt zu beobachten, wann die „Talsohle“ erreicht ist und die Werte eventuell wieder ansteigen. Das gilt nicht zuletzt deshalb, weil die hier betrachteten Werte wegen des Zeitverzugs von der Ansteckung über das Auftreten von Symptomen bis zum Test und zur Meldung des Testergebnisses das Infektionsgeschehen mit etwa zweiwöchiger Verspätung abbilden.

Näher an die Gegenwart kommt das Robert-Koch-Institut mit seiner Schätzung der Reproduktionszahl auf Grundlage des sogenannten Nowcasting. Vor gut einer Woche lag das sogenannte 7-Tage-R, das die Dynamik der Neuinfektionen im Wochenmittel misst, sowohl in Deutschland als auch in Baden-Württemberg um den Wert 1 – mit einer relativ großen, statistisch bedingten Schwankungsbreite nach oben und unten. Im Klartext: gut möglich, dass derzeit die Zahl der Infektionen wieder zunimmt. Das würde zwar auf niedrigem Niveau geschehen und muss nicht zwingend der Beginn der „zweiten Welle“ sein. Aber die Situation muss aufmerksam beobachtet werden.

Dass der Kampf gegen das Coronavirus nicht nur, aber auch in Baden-Württemberg bislang erfolgreich verlief, zeigt das folgende Schaubild. Im Südwesten ist inzwischen der weitaus größte Teil der Infizierten genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt mittlerweile unter 500. Gleichwohl sterben weiterhin fast täglich Menschen an und mit der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19. Insgesamt zählt das Landesgesundheitsamt bislang 1821 Verstorbene.

Relativ am meisten Todesopfer forderte das Coronavirus im Ortenaukreis. Fast jeder zehnte registrierte Infizierte infolge einer Infektion verstorben.

Weiterhin sind ältere Personen besonders durch Covid-19 gefährdet: 87 Prozent der Verstorbenen in Baden-Württemberg waren 70 Jahre oder älter. Bei den Erkrankungen liegen die Über-80-Jährigen weit über dem Anteil der übrigen Altersgruppen. Ihr Anteil bei den Neuinfektionen sinkt laut dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts zuletzt jedoch deutlich. Dafür stecken sich relativ viele 20- bis 39-Jährige an. Eine mögliche Erklärung dafür liefert das Landesgesundheitsamt aber nicht mit.