Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntag 12.656 Corona-Neuinfektionen. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter.

Berlin - Die Corona-Zahlen in Deutschland schwächen sich dem Robert-Koch-Institut zufolge weiter ab. Das RKI meldete am Sonntag 12.656 Neuinfektionen. Das sind gut 3600 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 118,6 von 121,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. 127 weitere Menschen starben im Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 84.775. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,52 Millionen Ansteckungen in Deutschland bestätigt.

Acht der 16 Bundesländer weisen inzwischen eine Inzidenz von unter 100 auf. Nach Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unterschritten nun auch Rheinland-Pfalz und Bremen diese Schwelle, unter der in Landkreisen und Städten mit entsprechend niedrigeren Zahlen Öffnungsschritte möglich sind, darüber müssen etwa Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Mit einem Wert von 50,0 verzeichnet erneut Schleswig-Holstein die niedrigste Inzidenz. Die regionalen Unterschiede bleiben aber groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von 180 weiterhin das Bundesland mit dem höchsten Wert, Sachsen folgt mit 172,8.