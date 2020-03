1 In Baden-Württemberg (hier das Bundeswehrkrankenhaus Ulm) sind aktuell die meisten Todesopfer wegen des Coronavirus zu beklagen. Foto: dpa/Felix Kästle

Mehr als 250 Menschen in Deutschland sind laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts bislang an Covid-19 verstorben. Aktuell verläuft die Krankheit bei sechs von 1000 Infizierten tödlich.

Stuttgart - Eine Infektion mit dem Coronavirus verläuft in manchen Fällen schwer, in den seltensten Fällen jedoch tödlich. Das ist die Aussage aus den aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland. Mehr als 250 Todesopfer hat die Pandemie hierzulande bereits gefordert. Gemessen an der Zahl der Infizierten versterben bundesweit aktuell etwa 6 von 1000 Infizierten. Die Zahlen variieren von Bundesland zu Bundesland, wobei sie in Baden-Württemberg bundesweit am höchsten sind – sowohl bei den Verstorbenen gemessen an der Bevölkerungszahl als auch bei den Infizierten, bei denen die Erkrankung tödlich verläuft.

Die folgende Grafik visualisiert diese beiden Werte im Bundesvergleich:

Ähnlich wie die Infiziertenzahlen zu Beginn der Corona-Krise können sich die relativen Werte wegen der meist geringen zugrunde liegenden Fallzahlen noch relativ schnell verändern. Insgesamt versterben in Deutschland aber relativ wenige Menschen an Covid-19. Das liegt einerseits daran, dass hierzulande weniger alte Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind als etwa in Italien, wo die Sterberate um ein Vielfaches höher liegt. Zum anderen wird hierzulande relativ viel getestet, weshalb auch relativ viele Infizierte mit mildem Krankheitsverlauf in der Statistik auftauchen. Das senkt die rechnerische „Sterbequote“.

Wie aber entwickeln sich die Infiziertenzahlen in Deutschland? Das zeigt das folgende Schaubild:

Auch in dieser Statistik liegt Baden-Württemberg deutschlandweit nur hinter Hamburg. Das heißt, dass hierzulande relativ viele Corona-Fälle erkannt werden – und von den bestätigten Infizierten im bundesdeutschen Vergleich auch relativ viele versterben. Insgesamt steigen die Zahlen weiter rasant an.

Hier geht es zu den detaillierten, täglich aktualisierten Werten aus Baden-Württemberg

Vergleicht man die Werte vom Donnerstag mit denen, die eine Woche davor gemeldet wurden, so sind in Baden-Württemberg laut der amtlichen Zahlen dreimal so viele Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Zumindest bei dieser Statistik liegt Baden-Württemberg nicht über dem Bundesschnitt.

Die folgende Grafik zeigt die Zahl der Infizierten sowie den Steigerungsfaktor verglichen mit der Vorwoche.

Wir vergleichen an dieser stelle die Werte des Robert-Koch-Instituts, obwohl diese erst mit etwas Verzögerung dort eintreffen. Gerade zum Vergleich über den Zeitverlauf sind diese Werte geeignet – zumindest wenn man annimmt, dass die Lieferverzögerung aus allen Ländern in etwa gleich ist und auch die Testdichte mittlerweile ähnlich hoch ist.

Wir aktualisieren diesen Beitrag regelmäßig, aktueller Stand: Freitag, 27. März, 16.30 Uhr.