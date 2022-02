Coronavirus in Deutschland

1 Wie geht es in der Coronapandemie in Deutschland weiter? Foto: dpa/Arne Dedert

Die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen stoßen bei den Bundesbürgern auf deutliche Zustimmung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage.















Köln - . Die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen stoßen bei den Bundesbürgern auf deutliche Zustimmung. Laut der Umfrage Deutschland-Trend im Auftrag des ARD-„Morgenmagazins“ (Freitag) halten zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten die Pläne für angemessen, wie der WDR mitteilte. 27 Prozent halten die angekündigte Aufhebung von Einschränkungen für nicht angemessen.

Die Sympathien für die geplante Rücknahme von Maßnahmen überwiegen demnach in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen. Besonders hoch ist die Zustimmung bei FDP-Wählern (72 Prozent) und Anhängern der AfD (83 Prozent). Im Vergleich der Altersgruppen äußerten sich ältere Deutsche über 65 zwar etwas verhaltener, aber auch sie gelangen zu einem mehrheitlich positiven Urteil (57 Prozent).

Über 1000 Wahlberechtigte befragt

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine schrittweise Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen bis zum 20. März vereinbart. Als Erstes sollen die Einschränkungen für private Treffen für Geimpfte und Genesene sowie die 2G-Regelung im Einzelhandel entfallen. Im zweiten Schritt ist eine Lockerung der Zugangsbeschränkungen in Gastwirtschaft und Freizeit geplant. Mit dem Auslaufen der Gesetzesgrundlage für die derzeitigen Einschränkungen am 19. März sollen auch alle anderen Schutzmaßnahmen enden.

Für den Deutschland-Trend befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap am 15. und 16. Februar 1.202 Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch oder online.