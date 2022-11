Krieg in der Ukraine Verzweifelte Arbeit am schwer beschädigten Stromnetz

Die Menschen in der Ukraine zählen jeden Kriegstag. Am Donnerstag ist eine bittere Marke erreicht: Vor genau neun Monaten marschierte Russland in das Nachbarland ein. Ein Überblick über die Geschehnisse der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.